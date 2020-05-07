رئيس الوزراء يوجه دعم جديد للبورصة.. والرقابة المالية: التنفيذ فوراً





رحب الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية بحزمة القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة بهدف تنمية سوق راس المال وجعلها أكثر جاذبيةللاستثمارات عبر خفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية لتصبح سوقا أكثر تنافسية بين نظيرتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية.





وقال رئيس الهيئة انه سيسرع في إصدار القرار التنفيذي لتطبيق خفض مقابل خدمات التداول الذي تتقاضاه الهيئة وادخاله حيز التنفيذ، بالتوازي مع نشرحزمة القرارات الجديدة بالجريدة الرسمية، لتشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية ولتصبح السوق المصرية الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنةبالأسواق المحيطة.





وأوضح عمران أنقرارات رئيسمجلس الوزراء أرقام (1013)،(1014)،(1015) لسنة 2020قدخفضتتكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية حيث تم تخفيض مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن كل من العمليات التي تتم على الأوراق المالية المقيدة لدى البورصة المصريةلتصبح عشرة في المائة ألفبدلاًمن12 في المائة ألف وذلك حسب قرار رئيس مجلس الوزراءرقم 1013 لسنة 2020

وبحسب عمران فقد نص قرار السيد رئيس مجلس الوزراء 1014لسنة 2020على مقابل خدمات المقاصة والتسوية لتصبح عشرة في المائة ألفبدلا من 12.5 في المائة ألف. ولزيادة أحجام التعامل بالسوق المصرية فقد منحت قرارات رئيس مجلس الوزراء ذات الخصم على الأنشطة المتخصصة ليتم سداد عشرة في المائة ألف من قيمة كل عملية تتم باستخدام آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة(T+0)،أو بآلية التعامل على الأسهم في اليوم التالي (T+1).





وأضاف عمران أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1015) لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم صندوق حماية المستمر قدنص علىخفض مقابل الذي يتقاضاه الصندوق بنسبة 50% لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من عشرة في المائة آلف.





ولفت عمران انرئيس مجلس الوزراء سبق وان أصدرالقراررقم 2339 لسنة 2019 بتاريخ الأول من أكتوبر 2019 بالموافقة على مقترح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل النظام الأساسي لصندوق صندوق حماية المستثمر والذي تضمن خفض ما يتقاضاه الصندوق على قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورةلتصبح عشرة في المائة ألف بدلا من عشرون في المائة ألف.









وأكد رئيس الهيئة أن حزمة قرارات رئيس مجلس الوزراء قد نصت على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها مما يساهم في زيادة التعامل على أدوات الدين.







