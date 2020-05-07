Advertisements

نائب وزير الإسكان يتابع خطة تركيب عدادات المياه مُسبقة الدفع.

الخميس 07/مايو/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ


عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً موسعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع قيادات قطاع مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة خطة تركيب عدادات المياه مُسبقة الدفع، وخطط رفع كفاءة أصول مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.


وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة مراعاة توافر الاشتراطات والمواصفات الفنية اللازمة لإدارة منظومة العدادات مُسبقة الدفع على مستوى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، وأجهزة المدن الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.


وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى ضرورة إجراء المراجعات الفنية لأصول مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتحقق من مستويات التشغيل لها، وكفاءتها الفنية، وإعداد الخطط اللازمة لرفع كفاءتها لمستويات التشغيل المثلى، للمحافظة على الاستثمارات التي قامت الدولة بضخها في القطاع خلال السنوات السابقة، للارتقاء بتلك المنظومة والحفاظ عليها.

وأوضح الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، أنه تم إجراء المراجعات الفنية لجميع محطات تنقية مياه الشرب، ومحطات معالجة الصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

وأضاف الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن الجهاز يتولى من خلال زياراته الميدانية التحقق من كفاءة مستويات التشغيل الفعلية لأصول المرافق، وإصدار التقارير الفنية بصفة دورية لها، متضمنة جميع الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان استدامة الخدمة، ورفع كفاءة المحطات، والحفاظ على مرافق المياه والصرف الصحي.


أخبار تهمك

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق جديد من الزمالك على قضية كهربا

منذ 34 دقيقة

"الصحة": تسجيل 387 إصابة جديدة بالكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة عن كورونا (فيديو)

منذ ساعة و نصف

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ يوم

بشرى سارة من الصين بشأن مخاطر فيروس كورونا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الكشف عن أول الراحلين الأجانب من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ يوم

توضيح مهم من وزير التعليم لطلاب الثانوية عن موعد الامتحانات

منذ ساعتين و 47 دقيقة

خبراء يحذرون من كارثة أخطر من كورنا تهدد كوكب الأرض

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

منذ حوالي 18 ساعة

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ حوالي 9 ساعات

بمساعدة النني.. نجم الأهلي يقترب من بشكتاش التركي

منذ ساعة و 6 دقيقة

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:01 ص

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

10:03 ص

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

10:51 م

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

08:34 ص

توضيح مهم من وزير التعليم لطلاب الثانوية عن موعد الامتحانات

09:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة