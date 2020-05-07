نائب وزير الإسكان يتابع خطة تركيب عدادات المياه مُسبقة الدفع.









عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً موسعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع قيادات قطاع مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة خطة تركيب عدادات المياه مُسبقة الدفع، وخطط رفع كفاءة أصول مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.









وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة مراعاة توافر الاشتراطات والمواصفات الفنية اللازمة لإدارة منظومة العدادات مُسبقة الدفع على مستوى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، وأجهزة المدن الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.









وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى ضرورة إجراء المراجعات الفنية لأصول مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتحقق من مستويات التشغيل لها، وكفاءتها الفنية، وإعداد الخطط اللازمة لرفع كفاءتها لمستويات التشغيل المثلى، للمحافظة على الاستثمارات التي قامت الدولة بضخها في القطاع خلال السنوات السابقة، للارتقاء بتلك المنظومة والحفاظ عليها.





وأوضح الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، أنه تم إجراء المراجعات الفنية لجميع محطات تنقية مياه الشرب، ومحطات معالجة الصرف الصحي على مستوى الجمهورية.





وأضاف الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن الجهاز يتولى من خلال زياراته الميدانية التحقق من كفاءة مستويات التشغيل الفعلية لأصول المرافق، وإصدار التقارير الفنية بصفة دورية لها، متضمنة جميع الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان استدامة الخدمة، ورفع كفاءة المحطات، والحفاظ على مرافق المياه والصرف الصحي.







