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جنا وكنزي عمرو دياب في أحدث ظهور لهما على "إنستجرام"

الخميس 07/مايو/2020 - 11:26 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت نجلة الفنان عمرو دياب جانا، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها برفقة شقيقتها كنزي، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور جانا، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"مش المفروض جدتك توفت انهارده" وأضاف آخر قمرين"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ازاي بتنزلي صور وجدتك لسه متوفية".

يذكر أن آخر اعمال جانا دياب، أغنية "جميلة" التي تعاونت بها مع والدها عمرو دياب، والأغنية من كلمات شادي سرور، ومن ألحان بلال سرور، وغنت خلالها باللغة الأنجليزي.
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I laff you my sester

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