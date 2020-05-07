Advertisements

عاجل.. الحكومة ترفع الموازنة الاستثمارية لدعم شركات المقاولات

الخميس 07/مايو/2020 - 11:27 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ممثلي قطاعي التطوير العقاري والمقاولات، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

 وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "نحن حريصون على دعم قطاع التطوير العقاري، وكذا قطاع المقاولات في ظل الظروف الراهنة، وجهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا، فهذان القطاعان، أو قطاع التشييد والبناء بوجه عام، يحقق أهداف الدولة في التنمية، وتنفيذ الخدمات المختلفة للمواطنين، وكذا توفير فرص العمل بكثافة، كما ان هذا القطاع يرتبط به ما يزيد على 90 صناعة وحرفة، والدولة تضع على أجندة اهتماماتها أيضاً دعم الصناعة الوطنية".

واستمع رئيس الوزراء، إلى مقترحات ممثلي قطاع التطوير العقاري، في هذه المرحلة، والتي تمثلت في عدد من التيسيرات من البنك المركزي، وقد تم التقدم بهذه المقترحات بالفعل لطارق عامر، محافظ البنك المركزي، والذي أبدى تفهماً مبدئياً ووعد ببحثها، ومنها التوسع في مبادرات التمويل العقاري المطروحة، عن طريق زيادة عدد المستفيدين، برفع سقف قيمة الوحدات المستفيدة من التمويل، وكذا زيادة المساحة للوحدة الممولة عن 150م، كما تم طرح بعض المطالب بشأن تيسيرات سداد الضرائب، ووعد الدكتور مصطفى مدبولي بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية، ودراسة هذه المطالب.

وأكد ممثلو قطاع المقاولات قدرتهم على توفير التمويل المطلوب للتوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، حيثُ إنهم يمتلكون حالياً عدداً كبيراً من المعدات، ولديهم أيضاً اعداد كبيرة من العمالة، خاصة مع الزيادة الكبيرة في المشروعات المنفذة في السنوات الماضية، ومستعدون للانطلاق مع الدولة في تنفيذ مشروعات كبرى، خاصة في البنية الأساسية، كما طلبوا الحصول على تيسيرات في الفوائد البنكية، وكذا سرعة سداد المستحقات وبصورة منتظمة.

ورداً على ما طرحه ممثلو قطاع المقاولات، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الموازنة الاستثمارية للعام المالي الحالي تبلغ 150 مليار جنيه، بينما رفعت الحكومة قيمتها في الموازنة المقترحة للعام المقبل لتصل إلى 230 مليار جنيه، للتوسع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، هذا بخلاف موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي ستزيد هي الأخرى في العام المالي المقبل، وبالتالي سيكون هناك حجم هائل من المشروعات والأعمال، وسيكون لشركات المقاولات فرص واسعة فاطمئنوا.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن هناك تكليفات من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء بزيادة عدد المشروعات المنفذة، خاصة مشروعات البنية الأساسية، مؤكداً في الوقت نفسه الإسراع في دفع مستحقات جميع شركات المقاولات، مع فتح المشروعات الجديدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الموازنة الاستثمارية الحكومة الاقتصاد المصري اخبار الاقتصاد الان اخبار اقتصاد مصر اليوم

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة عن كورونا (فيديو)

منذ ساعة و نصف

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ يوم

الكشف عن أول الراحلين الأجانب من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ حوالي 22 ساعة

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ حوالي 9 ساعات

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح مهم من وزير التعليم لطلاب الثانوية عن موعد الامتحانات

منذ ساعتين و 45 دقيقة

خبراء يحذرون من كارثة أخطر من كورنا تهدد كوكب الأرض

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

منذ حوالي 18 ساعة

بشرى سارة من الصين بشأن مخاطر فيروس كورونا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ يوم

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بمساعدة النني.. نجم الأهلي يقترب من بشكتاش التركي

منذ ساعة

"الصحة": تسجيل 387 إصابة جديدة بالكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تعليق جديد من الزمالك على قضية كهربا

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يلتقي بعثة البنك الدولي لبحث استراتيجية تنمية سيناء

'الجزار': 'مدبولي قالي ستجلس مكاني عندما كان وزيرا للإسكان وانا أستاذا بالجامعة'

"الجزار" يلتقى بعثة البنك الدولي لبحث آليات إشراك المطورين العقاريين فى تنفيذ مشروعات الإسكان ​

عاجل.. رئيس الوزراء: قطاع الاستثمار العقاري محوري ومهم جدا للدولة

خبير اقتصادي: مصر تشهد زيادة في حجم الاستثمارات والمشروعات المدعومة من البنك الدولي

مدبولي: ما تم تنفيذه على أرض مصر الفترة الماضية معجزة تشهد لها المؤسسات الدولية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:01 ص

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

10:03 ص

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

10:51 م

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

08:34 ص

توضيح مهم من وزير التعليم لطلاب الثانوية عن موعد الامتحانات

09:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة