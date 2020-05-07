أمينة وأحمد شيبة يطرحان أغنية "خليك في البيت"

Advertisements

طرحت المطربة أمينة، والمطرب أحمد شيبة، أغنية جديدة بعنوان "خليك في البيت" على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتهما الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



اغنية "خليك في البيت" من كلمات شفيق كارما، ومن ألحان تامر حجاج، ومن توزيع وهندسة صوتية محمد صقر، ومن إخراج هيثم عنتر، ويظهر خلال الكليب عدد من نجوم الفن منهم الفنانة مها أحمد وأحمد ماهر وأحمد بدير.



يذكر أن آخر أعمال أحمد شيبة، تتر مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، وحقتت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".