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رسميا.. تحديد موعد استئناف الدوري الألماني

الخميس 07/مايو/2020 - 12:38 م
بوابة الفجر
وكالات

حددت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم ليل الأربعاء، تاريخ 15 مايو موعداً لاستئناف المنافسات من دون جمهور، بعد تعليقها منذ منتصف مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

 

وأكدت الرابطة هذا الموعد لوكالة "سيد" الرياضية المرتبطة بوكالة فرانس برس.

 

وأفادت صحيفة "بيلد" أن الرابطة أبلغت الأندية بهذا الموعد في رسالة ليل الأربعاء.

 

وأتى ذلك بعد إعلان المستشارة أنغيلا ميركل، إثر اجتماعها مع مسؤولي المقاطعات المحلية الـ16، السماح باستئناف النشاط في النصف الثاني من الشهر الحالي، ما سيجعل من ألمانيا أول بطولة وطنية كبرى في أوروبا تستأنف منافسات اللعبة المعلقة بسبب "كوفيد-19".

 

وقالت ميركل "يمكن استئناف البوندسليغا (الدرجة الأولى والثانية) في النصف الثاني من أيار/مايو مع احترام القواعد (الصحية) التي تم التوافق عليها".

 

ورحبت الرابطة المشرفة على الدرجتين الأولى والثانية (18 فريقا في كل منهما) بالخطوة.

 

وقال رئيس الرابطة كريستيان سيفرت "قرار اليوم هو نبأ جيد للبوندسليغا"، واضعا الأندية وأفرادها أمام "المسؤولية الكبيرة" الملقاة على عاتقهم "للالتزام بالقواعد التنظيمية بطريقة منضبطة".

 

وكانت خطوة السماح بالعودة متوقعة، بموجب مسودة اتفاق للاجتماع اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منها صباح الأربعاء.

وجاء في المسودة أن إقامة مباريات الدرجتين الأولى والثانية ستكون "من أجل الحد من الاضرار الاقتصادية" للأندية الـ36 وهي فكرة "مقبولة" اعتبارا من تاريخ معين، علما بأن الخطوة تأتي في إطار تخفيف واسع على المستوى الوطني، لإجراءات الإغلاق والعزل التي فرضت للحد من تفشي الوباء.

 

وعاودت الأندية الـ18 في الدرجة الأولى تدريباتها في الأسابيع الثلاثة الأخيرة لكن بمجموعات صغيرة مع اعتماد التباعد الاجتماعي حتى على أرضية الملعب.

 

وباتت ألمانيا أول دولة من بين البطولات الخمس الكبرى في أوروبا تحدد موعدا لمعاودة نشاطها.

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