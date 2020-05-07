Advertisements

مفاجأة.. الزمالك يحدد شروطه للموافقة على رحيل نجم وسط الفريق في الصيف

الخميس 07/مايو/2020 - 12:55 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

حدد نادي الزمالك شروطه للموافقة على رحيل واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وأشارت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة إلى أن النادي الأبيض لن يمانع في بيع التونسي فرجاني ساسي نجم وسط الفريق في الصيف القادم.

 

واشترط مسئولو نادي الزمالك الحصول على مبلغ 7 مليون دولار للموافقة على رحيل ساسي في نهاية الموسم الجاري لأي نادي.

 

يذكر أن عقد فرجاني ساسي مع نادي الزمالك ينتهي بنهاية الموسم القادم ويحق له التوقيع لصفوف أي نادي في الانتقالات الشتوية القادمة.

أخبار تهمك

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ يوم

بدء اجتماع مجلس الوزراء لإعلان قرارات حظر التجوال

منذ أقل من ساعتين

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ حوالي 10 ساعة

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ ساعة و 11 دقيقة

بديل فتحي.. الأهلي يزاحم النجم الساحلي ومولودية الجزائر على ضم الجوهرة

منذ ساعة و 18 دقيقة

تعليق جديد من الزمالك على قضية كهربا

منذ ساعتين

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ يوم

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

بمساعدة النني.. نجم الأهلي يقترب من بشكتاش التركي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ يوم

تصريح هام لمسؤول صحي ألماني بشأن موجة ثانية من تفشي كورونا

منذ ساعة الا ربع

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح مهم من وزير التعليم لطلاب الثانوية عن موعد الامتحانات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:06 م

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

10:51 م

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

10:03 ص

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

08:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة