مفاجأة.. الزمالك يحدد شروطه للموافقة على رحيل نجم وسط الفريق في الصيف

حدد نادي الزمالك شروطه للموافقة على رحيل واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة إلى أن النادي الأبيض لن يمانع في بيع التونسي فرجاني ساسي نجم وسط الفريق في الصيف القادم.

واشترط مسئولو نادي الزمالك الحصول على مبلغ 7 مليون دولار للموافقة على رحيل ساسي في نهاية الموسم الجاري لأي نادي.

يذكر أن عقد فرجاني ساسي مع نادي الزمالك ينتهي بنهاية الموسم القادم ويحق له التوقيع لصفوف أي نادي في الانتقالات الشتوية القادمة.