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الوداد المغربي يستعد للأهلي بـ3 مجموعات على 3 ملاعب

الخميس 07/مايو/2020 - 12:49 م
الوداد
الوداد
وكالات

واصل فريق الوداد البيضاوي المغربي تدريباته تحت قيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو، رغم استمرار فرض حالة الحجر الصحي نظراً لاستمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

 

وذكر موقع "le360" المغربي، أن الوداد يواصل تدريباته لما يزيد عن أسبوع في ملعب بنجلون، عن طريق مجموعات لتفادى الاحتكاك فيما بينهم بسبب انتشار جائحة كورونا.

 

وأضاف الموقع أن الجهاز الفني للوداد يقسم لاعبيه إلى 3 مجموعات، ويتدرب كل 5 لاعبين في ملعب من الملاعب الثلاثة التي تتوفر في بنجلون، موضحاً أن الحصص التدريبية تجرى تحت إشراف المدرب الإسباني جاريدو والمعد البدني الإسباني.

 

وأشار الموقع إلى أنه يشارك في تدريبات الوداد المغربي اللاعبون المتواجدون في مدينة الدار البيضاء، ويواصل بقية لاعبي الفريق الذين يقضون فترة الحجر الصحي خارج المدينة تدريباتهم بشكل انفرادي.

 

وبدأ الوداد تدريباته مبكراً قبل رفع الحجر الصحي من أجل إعداد لاعبيه ليكونوا جاهزين لخوض المباريات في حال عودة الدوري المغربي خلال الفترة المقبلة، وأيضاً خوض نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يواجه النادي الأهلي.

 

يذكر أن فريق الوداد البيضاوي يغرد منفرداً بصدارة جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 36 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة عن الفتح صاحب الوصافة، برصيد 35 نقطة، فيما يأتى مولودية وجدة ثالثاً برصيد 34 نقطة.

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