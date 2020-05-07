Advertisements

إصابة نجم تورينو بفيروس كورونا تهدد الدوري الإيطالي

الخميس 07/مايو/2020 - 01:11 م
تورينو
تورينو
وكالات

أعلن فريق تورينو الإيطالي لكرة القدم إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد دون أن يسميه.

 

وأوضح النادي الشمالي في بيان له أن لاعباً لم يكشف عن اسمه تم تشخيص إصابته بالفيروس خلال الفحوصات التي أجريت على اللاعبين والجهاز الفني مع عودة فرق الدوري المحلي إلى التدريب الفردي هذا الأسبوع.

 

وقال: "خلال الفحوصات الطبية الأولى التي أجريت على لاعبي نادي تورينو، ظهرت حالة إيجابية بفيروس كوفيد-19 وتم وضع اللاعب الذي لا يعاني من أعراض حالياً، على الفور في الحجر الصحي وسيتم مراقبته باستمرار".

 

وكان تورينو أحد الأندية التي أعربت عن قلقها بشأن العودة إلى المنافسة في الوقت الذي تواجه فيه إيطاليا معركة مع الوباء الذي أودى بحياة ما يقارب 30 ألف شخص في البلاد.

 

واعترف رئيس النادي أوربانو كايرو هذا الأسبوع بوجود "آراء متباينة" رغم الإعلان رسمياً على أن جميع فرق الدوري العشرين تدعم خطة إكمال الموسم المعلق منذ العاشر من مارس الماضي.

 

وكان جاره يوفنتوس أول نادٍ في إيطاليا يعلن إصابة لاعب في صفوفه بـ"كوفيد-19"، وهو المدافع دانييلي روجاني، وذلك ليل 11-12 مارس وبعد أقل من أسبوع، أعلن تسجيل حالة ثانية تعود للاعب خط الوسط الفرنسي بليز ماتويدي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا تورينو الدوري الايطالي

أخبار تهمك

تصريح هام لمسؤول صحي ألماني بشأن موجة ثانية من تفشي كورونا

منذ ساعة الا ربع

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

بديل فتحي.. الأهلي يزاحم النجم الساحلي ومولودية الجزائر على ضم الجوهرة

منذ ساعة و 18 دقيقة

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ حوالي 10 ساعة

تعليق جديد من الزمالك على قضية كهربا

منذ ساعتين

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ يوم

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

منذ حوالي 20 ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

بمساعدة النني.. نجم الأهلي يقترب من بشكتاش التركي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بدء اجتماع مجلس الوزراء لإعلان قرارات حظر التجوال

منذ ساعة و نصف

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ يوم

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ يوم

توضيح مهم من وزير التعليم لطلاب الثانوية عن موعد الامتحانات

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

رسميًا.. يوفنتوس يعلن إصابة نجمه بفيروس كورونا

بعد إصابة نجمه بـ"كورونا".. مباراة يوفنتوس ضد ليون مهددة بالتأجيل

أول رسالة من نجم الدوري الإيطالي عقب إصابته بكورونا

نجم يوفنتوس يرد على أنباء إصابته بفيروس كورونا القاتل

عاجل.. إصابة نجم يوفنتوس بكورونا للمرة الثانية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:06 م

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

10:51 م

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

10:03 ص

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

08:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة