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تصريح هام لمسؤول صحي ألماني بشأن موجة ثانية من تفشي كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 12:31 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أكد مسؤول صحي ألماني، أنه لا يستبعد موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا قبل الخريف المقبل، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، قد سلطت في وقت سابق الضوء على المخاوف التي بدأت تخرج إلى العلن بشأن احتمال حدوث موجة ثانية من الفيروس، الذي أودى حتى الآن بحياة نحو 197 ألف إنسان حول العالم.

 

وأشارت الوكالة الأمريكية، إلى أن ظهور كابوس كورونا مجددا قد يتسبب في وقوع إصابات ضخمة، الأمر الذي قد يغرق الأنظمة الصحية، ويعيد العالم إلى المربع الأول: الإغلاق.

وقال معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الأمراض المعدية والفيروسات، إنه سيكون هناك موجات أخرى من وباء فيروس كورونا الذي أودى بحياة 252 ألف شخص على الأقل في العالم.

 

 

وأضاف رئيس المعهد، لوتار فيلر،"هذه جائحة. وفي الجائحة سيتسبب هذا الفيروس في مزيد من الإصابات حتى يُصاب ما يتراوح بين 60 و 70% من السكان".

 

 وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

 

 واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

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