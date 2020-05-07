برلماني: الاهتمام بسيناء يجعلها من أهم المناطق الجاذبة للاستثمارات

أشاد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بالقضايا التى ناقشها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحافظ شمال سيناء، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، ومدير المركز الوطنى للتخطيط واستخدامات أراضى الدولة.





وأكد "مسعود" في بيان أصدره اليوم الخميس، أهمية استعراض الرئيس السيسي خلال الاجتماع للموقف التنفيذى لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء وتكليفه للحكومة بمواصلة جهود التنمية بمفهومها الشامل في شبه جزيرة سيناء، والاهتمام بالتجمعات البدوية السكنية، لإعادة تنظيم السكن في المنطقة في إطار التخطيط العمرانى الذى تقوم به الدولة بشكل مدروس ومكتمل الخدمات، فضلًا عن زيادة الرقعة العمرانية والمجتمعية في سيناء.





وأعرب عضو مجلس النواب، عن ثقته التامة في أن سيناء ستكون واحدة من أهم المناطق الجاذبة للاستثمارات العالمية والمحلية خلال السنوات القليلة القادمة في ظل هذا الاهتمام الرئاسى بمشروعات التنمية والاستثمار ومشروعات البنية التحتية والأساسية داخل أرض الفيروز وأيضا نجاح صقور وبواسل القوات المسلحة في مواجهة قوى الشر والظلام والإرهاب داخل سيناء.









وكان قد اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحافظ شمال سيناء، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، ومدير المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء، خاصةً إقامة التجمعات البدوية السكنية، وتطوير بحيرة البردويل لتنمية واستغلال ثروتها السمكية، إلى جانب إنشاء مجمع متكامل لقرى الصيادين بهدف رعايتهم اجتماعيًا وتوفير الخدمات اللازمة لهم.





ووجه الرئيس بمواصلة جهود التنمية بمفهومها الشامل في شبه جزيرة سيناء، خاصةً من خلال الاهتمام بالتجمعات البدوية السكنية، والتي ستساهم في إعادة تنظيم السكن في المنطقة في إطار التخطيط العمراني الذي تقوم به الدولة بشكل مدروس ومكتمل الخدمات، فضلًا عن زيادة الرقعة العمرانية والمجتمعية في سيناء، وتوفير فرص العمل للشباب.



