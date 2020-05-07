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تبدأ في 7 يونيو.. التفاصيل الكاملة حول امتحانات الثانوية العامة

الخميس 07/مايو/2020 - 12:36 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ياسمين مبروك
في ظل اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة المقرر في 7 يونيو القادم، تستعد وزارة التربية والتعليم، لإجرائها، بوضع ضوابط صحية للحفاظ على سلامة الطلاب والمُراقبين، خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

موعد الامتحانات 

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن جدول امتحانات الثانوية العامة، سيعلن يوم 15 مايو الجاري؛ حيث تُجرى الامتحانات يوم 7 يونيو المقبل.

لجان الثانوية

تشمل لجان الثانوية العامة، 660 ألف طالب، حيث لن يتجاوز عدد الطلاب في كل لجنة 14 طالبا، إضافة إلى زيادة عدد اللجان بنسبة 60%؛ لتصل إلى 5000 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن كل اللجان ستكون في مقرات تابعة للتربية والتعليم، وأنها لن تكون في مراكز الشباب أو أي أماكن تتبع وزارات أو هيئات أو جهات أخرى؛ لأسباب تتعلق بالتأمين ضد الغش والتسريب.

ضوابط صحية

وتشهد لجان الثانوية العامة، ضوابط صحية مشددة، حيث يحضر الطلاب قبل بدأ موعد الامتحانات بساعتين، وسيكون هناك كابينة تعقيم، والجميع سيمر من خلالها، وذلك من أجل الحفاظ على صحة الطلاب.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تركيب 5000 بوابة تعقيم على لجان الامتحانات، مع تعقيم الفصول واللجان وأوراق الامتحانات يوميًّا قبل وبعد الامتحانات.

وتوزع وزارة التربية والتعليم، 25 مليون كمامة على المترددين على اللجان من مُشرفين وطلاب وموظفين وعمال، فضلًا عن توفير أجهزة لتغطية الأحذية قبل دخول اللجان، وتجهيز غرف عزل باللجان وسيارات إسعاف للتعامل مع أي حالات اشتباه.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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