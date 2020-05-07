وصول سفينة سياحية متصلة بأكبر تجمع فيروس كورونا أسترالي الفلبين

وصلت سفينة سياحية على اتصال بأكبر تجمع فيروس كورونا في أستراليا قبالة الفلبين، اليوم الخميس، لإعادة أكثر من 200 من أفراد الطاقم، تاركة أسابيع من الغضب والتوتر بشأن سبب السماح للركاب الذين يعانون من أعراض الفيروس بالنزول.





وصلت السفينة التي تبلغ حمولتها 114 ألف طن والمكونة من 19 طابقًا إلى خليج مانيلا، اليوم الخميس، لتنضم إلى مجموعة من حوالي 12 سفينة سياحية أخرى ستخضع لاختبار فيروس كورونا على متنها قبل أن يتمكن أي من أفراد الطاقم الفلبيني من النزول، كما أوردت وكالة "رويترز".





يمكن إرجاع أقل من ربع حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا الـ 97 في أستراليا بقليل إلى روبي برنسيس من شركة Carnival Corp، والتي كانت نقطة اشتعال للغضب في أستراليا ومحور التحقيقات الجنائية بعد الارتفاع الكبير في عدد الحالات بعد وصولها في 19 مارس إلى سيدني.





أدى انخفاض الرحلات الجوية وحظر السفر بسبب فيروس كورونا، وكذلك تفشي المرض في العديد من السفن، إلى توقف صناعة الرحلات البحرية عن طريق التوقف الفعلي.





وقالت برنسيس كروزس يوم الأربعاء، إن رحلاتها ستظل معلقة حتى نهاية الصيف.





ووفقًا لخفر السواحل، هناك 214 فلبينيًا على متن روبي برنسيس، واحدة من ثلاث سفن على الأقل مملوكة لشركة كرنفال للرحلات البحرية التي أصبحت بؤرًا لعدوى فيروس كورونا.





استمعت لجنة تحقيق خاصة في أستراليا إلى شهادات هذا الأسبوع حول الأحداث التي أدت إلى تفريغ حوالي 2700 راكب بدون فحوصات صحية.





وشملت جلسة الاستماع تفاصيل السجلات الطبية قبل بضعة أيام والتي أظهرت أن العشرات من الأشخاص الذين كانوا على متنها كانوا يعانون من أعراض تنفسية حادة، مع ارتفاع الأعداد كل يوم.





وقد ثبت أن ما يقرب من 700 ضيف ممن نزلوا في وقت لاحق أثبتت إصابتهم بالفيروس، وانتشر بعضهم في أنحاء أستراليا، بما في ذلك إلى الأماكن النائية مثل تاسمانيا، حيث تنبع جميع الوفيات باستثناء اثنتين من اثني عشر سفينة من السفينة السياحية.



