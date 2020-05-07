ارتفاع الأسهم الأوروبية اليوم الخميس

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس إذ طغت زيادة مفاجئة لصادرات الصين على مجموعة أخرى من نتائج الأعمال القاتمة للشركات وتحذير من إير فرانس-كيه.إل.إم من أن الطلب قد يستغرق ”عدة سنوات“ للتعافي.





وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، عقب جلسة مستقرة في آسيا بعد أن أعلنت بكين عن زيادة 3.5 بالمئة في صادرات أبريل نيسان، مما خالف توقعات السوق بانخفاض حاد، إذ استأنفت المصانع الإنتاج بعد جائحة فيروس كورونا.





وقاد قطاعا التعدين والبيع بالتجزئة الأوروبيان، المنكشفان على متانة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، المكاسب بارتفاع 1.5 بالمئة.





ونزل سهم إير فرانس 2.7 بالمئة إذ توقعت المجموعة اتساع الخسائر التشغيلية في الربع الممتد بين أبريل نيسان ويونيو حزيران ”بشكل كبير“، مع توقع استمرار وقف تحليق 95 بالمئة من الرحلات الجوية.





لكن سهم آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية ارتفع 0.5 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها تخطط لعودة رحلات الطيران إلى الخدمة في يوليو تموز على الرغم من أن طاقة استيعاب الركاب ستنخفض بنحو 50 بالمئة.



