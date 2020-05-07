Advertisements

ضبط 4 قضايا تهريب جمركى بأكثر من مليون جنيه فى 24 ساعة

الخميس 07/مايو/2020 - 12:45 م
ارشيفية
ارشيفية
هبة عبد الحفيظ
نجحت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، كالتالي:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (4) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، سجائر، ملابس متنوعة) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها (1768239 جنيهًا)، وفى مجال الأمن العام ضبط (21) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائى، عدم حمل تحقيق شخصية).

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (144) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (94) حكم قضائى متنوع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

اقرأ أيضا...

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط ٣٣ قطعة سلاح نارى، ١٠٩ قضايا مخدرات وتنفيذ ٣٦١٨ حكما قضائيا متنوعا.


ونجحت فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، في ضبط (٣٣ قطعة سلاح نارى، بحوزة ٣١ متهما) وذلك على النحو التالى: رشاش جرينوف، (٣) بندقية آلية، ٣) بندقية خرطوش، (١) طبنجة، (٢٦) فرد محلى، ٦٢) طلقة مختلفة الأعيرة، (١٠) خزينة متنوعة، (١٤٨) قطعة سلاح أبيض.

وتمكنت فى مجال تنفيذ الأحكام، من تنفيذ (٣٦١٨) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى: (١٣٧) حكم جناية، (١٢٤٤٣) حكم حبس جزئى، (٢٧٥٠) حبس مستأنف، (٢٢٣٧٠) حكم غرامة، (٥٩١٨) حكم مخالفة. 

واستطاعت فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، ضبط (٣) تشكيل عصابى ضما (٧) متهمين ارتكبوا (١٧) حادثا متنوعا، بينما فى مجال ضبط قضايا المخدرات، قامت بضبط ١٠٩) قضية مخدرات بحوزة (١١٦) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 14،555 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (16،429 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (2،788 كيلوجرام )، كمية من مخدر الأفيون وزنت (15 جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (185 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2،5 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (110 جرام)، (3437) قرص مخدر.

وأثمرت الحملات فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، عن ضبط (١٨) متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط (١٨) متهما لممارستهم أعمال البلطجة وعن مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، قامت بصبط (٢٠٤) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تمت إعادة ٧سيارات دراجة نارية). 

وبخصوص مجال ضبط المخالفات المرورية: تم ضبط (١٧٢٤٩) مخالفة مرورية، وتمكنت فى مجال فحص السائقين، من فحص (٧١) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (٦) منهم.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

أخبار تهمك

تصريح هام لمسؤول صحي ألماني بشأن موجة ثانية من تفشي كورونا

منذ أقل من ساعة

بدء اجتماع مجلس الوزراء لإعلان قرارات حظر التجوال

منذ أقل من ساعتين

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ يوم

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ يوم

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح مهم من وزير التعليم لطلاب الثانوية عن موعد الامتحانات

منذ حوالي 4 ساعات

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق جديد من الزمالك على قضية كهربا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ يوم

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ حوالي 10 ساعة

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

بمساعدة النني.. نجم الأهلي يقترب من بشكتاش التركي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

منذ حوالي 20 ساعة

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

بديل فتحي.. الأهلي يزاحم النجم الساحلي ومولودية الجزائر على ضم الجوهرة

منذ ساعة و 21 دقيقة

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:06 م

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

10:51 م

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

10:03 ص

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

08:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة