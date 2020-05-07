"خطة النواب": موازنة قطاع الاتصالات لا تقل أهمية عن "الصحة والتعليم"

طالب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة التركيز والاهتمام بقطاع الاتصالات لما يمثله من أهمية كبيرة في الفترة الراهنة، خصوصا مع أزمة فيروس كورونا وما تتطلبه على سبيل المثال في اللجوء للتعلم عن بعد، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الخميس، لمناقشة الموازنة العامة لوزارة الاتصالات والهيئة القومية للبريد، مشيرا إلى أن العالم كله يعمل عن بعد.





وأشار "عيسي" إلى أن موازنة وزارة الاتصالات لا تقل أهمية عن موازنة قطاعي الصحة والتعليم، لذا لا بد من النظر في موازنة هذا القطاع.





وعرض المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات للبنية التحتية، الموازنة الحالية للقطاع بواقع ١٧ مليار جنيه، موضحا أن التمويل الذاتي لا يتعدى مليار وربع والباقي يأتي من الموازنة العامة للدولة.





وقال: نواجه مشكلة في توفير التمويل الذاتي لذا هناك تنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط لتوفير التمويل، مؤكدًا أن هناك جهودا كبيرة تُبذل بعد جائحة كورونا وهناك تحركات لمزيد من البحث عن الدعم البديل والتمويل الذاتي.





وفي هذا الصدد طالب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة إرسال مذكرة خلال ٤٨ ساعة بالاحتياجات المطلوبة لهذا القطاع.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



