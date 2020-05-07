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استقبله في مكتبه واستجاب له في الحال.. محافظ قنا يصطحب أحد ذوي الاحتياجات الخاصة بسيارته

الخميس 07/مايو/2020 - 12:46 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
انتقل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الي مكتب بريد قنا الرئيسي، في استجابة فورية لشكوى مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد استقبال المحافظ له بمقر مكتبه لسماع شكواه خلال اللقاء اليومي لبحث شكاوى وطلبات المواطنين اصطحابه في سيارته الخاصة لحل مشكلته ووجه المحافظ مسئولي مكتب البريد وأفراد الأمن والمنظمين بحسن معاملة واستقبال المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة لهم أثناء تلقيهم الخدمة.

كما استعرض الداودي خلال اللقاء عدد من شكاوى المواطنين وجاء في مقدمتها طلبات للحصول على معاش تكافل وكرامة والعلاج على نفقة الدولة ومساعدات عينية ومادية وانتدابات والحصول وحدات إسكان اجتماعي وفرص عمل.

وأكد الداودي علي أن المحافظة لا تدخر جهدا في العمل علي بحث وحل أي من شكاوى المواطنين الواردة اليها عبر مجموعة الأدوات والطرق التي تتيحها المحافظة في التواصل مع الجمهور كمكتب خدمة المواطنين وبوابة الشكاوى الالكترونية وصفحة مكتب الاعلام، مؤكدًا على انه تم توجيه كافة القيادات التنفيذية بالتفاعل الفوري مع الشكاوى الواردة وإيجاد حلول عملية لها بما يسهم في تحقيق مصلحة المواطن.

كما تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عددًا من محلات الجزارة والخضروات والفاكهة بمركز أبو تشت لمتابعة حركة البيع والشراء بها والتأكد من توافر احتياجات المواطنين الضرورية من السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، يرافقه خالد عويس رئيس مدينة أبو تشت وعدد من القيادات التنفيذية.

وحرص الداودي، على سؤال المواطنين عن جودة السلع الغذائية المعروضة وأسعارها، موجها مسئولي التموين بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المحال التجارية والأسواق لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين.

وأضاف أنه يجري دراسة نقل الباعة الجائلين الي أسواق حضارية وعرض المنتجات بصورة تليق بالمواطن والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

وأعطى تعليماته لرئيس مدينة أبو تشت بتحرير محاضر مخالفة لعدد من أصحاب المحلات التجارية والباعة المتعدين على حرم الطريق العام مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.

كما وجه بتكثيف حملات النظافة بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية وبذل أقصى جهد للارتقاء بمنظومة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وصرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأنه تم توريد 3593 طن و887 كيلوجرام من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة ليصبح اجمالي ما تم توريده حتى الان 63448 طن و632 كيلوجرام من القمح، مؤكدا على متابعته بصفة دورية لأعمال التوريد إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات.

استقبله في مكتبه واستجاب له في الحال.. محافظ قنا يصطحب أحد ذوي الاحتياجات الخاصة بسيارته
استقبله في مكتبه واستجاب له في الحال.. محافظ قنا يصطحب أحد ذوي الاحتياجات الخاصة بسيارته
استقبله في مكتبه واستجاب له في الحال.. محافظ قنا يصطحب أحد ذوي الاحتياجات الخاصة بسيارته
استقبله في مكتبه واستجاب له في الحال.. محافظ قنا يصطحب أحد ذوي الاحتياجات الخاصة بسيارته
استقبله في مكتبه واستجاب له في الحال.. محافظ قنا يصطحب أحد ذوي الاحتياجات الخاصة بسيارته
استقبله في مكتبه واستجاب له في الحال.. محافظ قنا يصطحب أحد ذوي الاحتياجات الخاصة بسيارته

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