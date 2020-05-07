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دايس للملابس توضح حقيقة إضراب عمال مصنع الإسكندرية

الخميس 07/مايو/2020 - 12:42 م
دايس للملابس
دايس للملابس
نيفين سمير


كشفت البورصة المصرية عن حدوث إضراب محدود من عمال بمصنع الإسكندرية للملابس التابع لشركة دايس للملابس الجاهزة بالأمس الأربعاء.

وأوضحت شركة دايس في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنه قد تم إنهاء هذا الإضراب اليوم وعاد المصنع  الي العمل بصورة طبيعية طبقاً لأوامر التوريدات.

يذكر أن عمال شركة إسكندرية للملابس الجاهزة فى المنطقة الصناعية برج العرب غرب الإسكندرية  قد أضربو عن العمل بسبب رفض الإدارة صرف مرتبات شهر أبريل فى موعدها والإعلان عن صرف نصف المرتب فقط بدعوى ان المصنع تعرض للخسائر بسبب أزمة “كورونا” 

ويتبع  مصنع الأسكندرية للملابس لمجموعة “دايس” للملابس لصاحبها المستثمر ناجى توما ويضم المصنع قرابة 250 عاملا بعد فصل عدد كبير منهم

وسجلت شركة دايس للملابس الجاهزة  خلال 2019، صافي ربح بلغ 120.82 مليون جنيه خلال 2019، مقابل 160.08 مليون جنيه أرباحاً خلال 2018.

وارتفعت مبيعات الشركة السنوية لتسجل 1.57 مليار جنيه بنهاية 2019، مقابل 1.51 مليار جنيه خلال 2018.

وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي لتسجل 87.48 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019، مقابل 79.34 مليون جنيه خلال العام السابق له.

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