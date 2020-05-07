"سياحة حلوان" توزع 50 وجبة إفطار على الأسر المتضررة من كورونا

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حملة لتوزيع وجبات إفطار ضمن مبادرة "الجامعة معاك" لدعم المتضررين من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك تحت إشراف الأستاذة الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق والأستاذة الدكتورة نجوى عرفه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





هذا وقد تم توزيع ٥٠ وجبة إفطار على الأسر من المواطنين القاطنين بالمناطق المحيطة بالكلية بهدف خدمة المجتمع المحيط، وللتخفيف من آثار انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأوضحت الأستاذة الدكتورة نجوى عرفه وكيل الكلية، أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية السياحة والفنادق يشارك في مبادرة الجامعة معاك بتوزيع وجبات الإفطار على المواطنين للتخفيف من نتيجة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، والتى أثرت بشكل مباشر على الكثير من فئات المجتمع في ظل اهتمام الكلية بالمجتمع المحيط خاصة فى هذه الأوقات لدعم الدولة فى إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لحماية المواطنين من أى تداعيات اقتصادية لأزمة فيروس كورونا.





هذا وتهدف مبادرة جامعة حلوان "الجامعة معاك" إلى دعم الانسان المصري فى كافة الظروف للتأكيد على تلاحم الجامعة مع المجتمع المحيط، لدعم المواطنين في ظل هذه الظروف الاستثنائية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.



