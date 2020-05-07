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"سياحة حلوان" توزع 50 وجبة إفطار على الأسر المتضررة من كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 12:51 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حملة لتوزيع وجبات إفطار ضمن مبادرة "الجامعة معاك" لدعم المتضررين من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك تحت إشراف الأستاذة الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق والأستاذة الدكتورة نجوى عرفه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

هذا وقد تم توزيع ٥٠ وجبة إفطار على الأسر من المواطنين القاطنين بالمناطق المحيطة بالكلية بهدف خدمة المجتمع المحيط، وللتخفيف من آثار انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وأوضحت الأستاذة الدكتورة نجوى عرفه وكيل الكلية، أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية السياحة والفنادق يشارك في مبادرة الجامعة معاك بتوزيع وجبات الإفطار على المواطنين للتخفيف من نتيجة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، والتى أثرت بشكل مباشر على الكثير من فئات المجتمع في ظل اهتمام الكلية بالمجتمع المحيط خاصة فى هذه الأوقات لدعم الدولة فى إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لحماية المواطنين من أى تداعيات اقتصادية لأزمة فيروس كورونا.

هذا وتهدف مبادرة جامعة حلوان "الجامعة معاك" إلى دعم الانسان المصري فى كافة الظروف للتأكيد على تلاحم الجامعة مع المجتمع المحيط، لدعم المواطنين في ظل هذه الظروف الاستثنائية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
"سياحة حلوان" توزع 50 وجبة إفطار على الأسر المتضررة من كورونا
"سياحة حلوان" توزع 50 وجبة إفطار على الأسر المتضررة من كورونا
"سياحة حلوان" توزع 50 وجبة إفطار على الأسر المتضررة من كورونا
"سياحة حلوان" توزع 50 وجبة إفطار على الأسر المتضررة من كورونا
"سياحة حلوان" توزع 50 وجبة إفطار على الأسر المتضررة من كورونا
"سياحة حلوان" توزع 50 وجبة إفطار على الأسر المتضررة من كورونا

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منظمة الصحة العالمية كورونا فيروس كورونا سياحة حلوان بوابة الفجر الفجر

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