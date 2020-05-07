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سوريا تأجل انتخابات أعضاء مجلس الشعب بسبب فيروس كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 12:52 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أجلت الرئيس السلطات السورية، الانتخابات التشريعية في البلاد، إلى 19 يوليو المقبل، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية من أجل التصدي لتفشي فيروس كورونا في البلاد.

 

وقالت صفحة رئاسة الجمهورية السورية عبر حسابها على موقع "تويتر": إن "ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للتصدي لفيروس كورونا، فقد أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 121 للعام 2020، القاضي بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث المحددة بموجب المرسوم رقم 86 لعام 2020 بتاريخ 20 مايو2020، إلى يوم الأحد الموافق لـ19 يوليو 2020.

 

وكانت وزارة الصحة السورية، أعلنت في وقت سابق ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 45 وشفاء 27 ووفاة 3 حالات..

 

وقررت الحكومة السورية، تمديد حظر التنقل بين المحافظات حتى إشعار آخر للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

 

أصدر وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون، تعميماً بتمديد حظر التنقل بين المحافظات اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر، وذلك تنفيذاً لقرار الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لفيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

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فيروس كورونا سوريا تأجيل الانتخابات

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