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توم كروز يصور أحدث أفلامه في الفضاء

الخميس 07/مايو/2020 - 12:52 م
بوابة الفجر
وكالات
يستعد الممثل العالمي توم كروز لتصوير فيلم جديد يتناول قصة المكوك الفضائي الأمريكي الذي سقط فوق ولاية تكساس أثناء عودته من رحلته الفضائية عام 2003، ولقي الطاقم كله مصرعه في الحادث.

الفيلم يعد الأول من نوعه الذي يخطط لتصويره داخل محطة الفضاء الدولية، إذ يدرس طاقم العمل كيفية التحضير لبناء استوديو حقيقي في الفضاء، بهدف تقوية الروابط بين المشاهد والواقع من خلال بث روح المغامرة والإثارة.

كروز تواصل مع رجل الأعمال الكبير ورجل الفضاء إيلون ماسك للاطلاع على بعض النصائح والإرشادات خلال التحضير والاستعداد لتصوير الفيلم الجديد.

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