تايلند توسع اختبارات فيروس كورونا مع تضاؤل ​​الحالات الجديدة

صرح مسؤول تايلندي كبير، اليوم الخميس، بأن البلاد تخطط لتوسيع اختبار فيروس كورونا للمجموعات الحرجة حيث يتضاءل عدد الحالات الجديدة إلى أرقام فردية وأن بعض الأعمال التجارية يتم إعادة فتحها.





وقال تاويسين ويسانويوثان، المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة فيروس كورونا المستجد COVID-19، إن الحكومة تهدف إلى الوصول إلى إجمالي 400,000 اختبار من المستوى الحالي البالغ نحو 230.000 اختبار، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف "تاويسين": "هذا حوالي 6000 اختبار لكل مليون فرد .. ويعتبر كمية معتدلة على مستوى العالم."





وأردف، أن معايير الاختبار سيتم توسيعها لتشمل أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا دون حمى أو فقدان حاسة الشم، وهو ما سيشكل 85 ألف اختبار جديد.





وأوضح: "أن نظرية إنشاء شبكة واسعة لن تنجح ، ولكن هذا النهج فعال".





يبلغ عدد سكان تايلند حوالي 66.5 مليون نسمة وسجلت 2،992 إصابة منذ يناير، مع ما مجموعه 55 حالة وفاة.





سيكون هناك أيضًا اختبارات إضافية للمهن عالية المخاطر مثل العاملين في المجال الطبي وسلطات الفحص والعمال المهاجرين وسائقي النقل العام وعمال التوصيل - ولكن لا يوجد اختبار عشوائي واسع النطاق بين السكان.



