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وكيل "خطة البرلمان" ينتقد انخفاض إيراد البريد السريع

الخميس 07/مايو/2020 - 12:58 م
سالم
سالم
دينا إبراهيم
أثار مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إشكالية انخفاض إيرادات الهيئة القومية للبريد فيما يتعلق بخدمة البريد السريع، مقارنة بما يحققه القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، في ضوء مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020_2021.

وأوضح سالم، أن الإيرادات من خدمة البريد السريع بالهيئة القومية لا يمثل سوى 6% مما يحققه القطاع الخاص عن نفس الخدمة والذي يصل إلى مليار و 300 مليون، مشيرًا إلى أن هناك توصية بمراجعة هذا الأمر، إلا أنه لا نعلم أين وصلت حتى الآن، خصوصا وأن الفارق كبير جدا.

من جانبه رد عبده علوان، رئيس الهيئة للبريد، مؤكدا أن الهيئة لها بعد اجتماعي في تحديد الأسعار، مشيرا إلى أن هناك دعم في هذه الأسعار مما يخفض جزء من الأرباح.

وأكد علوان، أن في القطاع الخاص يكون هناك حد أدنى في الأوزان بينما في الهيئة يكون الحساب على حسب الوزن.

فيما عقب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، قائلا: لكن الفرق ميبقاش 94%، مشيرا إلى أن البريد المصري لديه فرصة كبيرة في زيادة الإيرادات.

وأشار عيسى، إلى أن الهيئة لديها ٤ آلاف مكتب على مستوى الجمهورية، وعلينا الاستفادة من الخدمات العملاقة، حيث يوجد هناك مجال واسع جدا للتعامل مع المدخرات خصوصا وأن مكاتب البريد لها مصداقية شعبية كبيرة.

وقال: علينا التفكير بشكل أفضل لتعظيم الاستفادة من مكاتب البريد والبحث عن دور استثماري تمويلي لدعم المشروعات الصغيرة، والعمل كذلك على دعم خطط الشمول المالي.

فيما ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، أمس الأربعاء، مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2020_2021.


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