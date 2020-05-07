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بصورة من مسلسل البرنس..أحمد زاهر يشوق جمهوره للحلقة الجديدة

الخميس 07/مايو/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
رشا عادل
شارك الفنان أحمد زاهر، جمهوره بصورة جديدة من مسلسل البرنس، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق أحمد، على الصورة قائلًا:" ياتري بكره هايحصل ايه ؟".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب الفنان أحمد جمال"مبدع في الدور ده يابوحميد والله ربنا يكتبلك كل خير يا حبيبي" وأضاف آخر"العالمي الموهوب التقيل اوي الجامد"، في السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ياا اجدع واجمد واروع وابهر ممثل".

مسلسل "البرنس" تدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، ويشارك في البطولة الفنان محمد رمضان ونجلاء بدر ورحاب الجمل ومحمد علاء وسلوى عثمان.

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مسلسل البرنس 2020

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