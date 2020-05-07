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إندونيسيا تسجل 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 حالة وفاة

الخميس 07/مايو/2020 - 12:55 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
صرح أحمد يوريانتو، المسؤول في وزارة الصحة في إندونيسيا، للصحفيين اليوم الخميس، بأن البلاد أبلغت عن 338 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 12776.

وتوفي خمسة وثلاثون شخصًا آخرين ثبتت إصابتهم بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 930، وهو أعلى عدد من الوفيات في شرق آسيا خارج الصين، كما أوردت وكالة "رويترز".

وحتى اليوم الخميس، تم اختبار 96717 شخصًا وتعافي 2381 شخصًا.

وقد صرحت سري مولياني إندراواتي، وزيرة المالية الإندونيسي، يوم الأربعاء، بعد تأجيل الانتخابات الإقليمية وسط مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا، بأن الفيروس أعاد جهود إندونيسيا لاستئصال الفقر بعقد من الزمن.

وأبلغت وزيرة المالية، البرلمان، أن مليوني شخص فقدوا وظائفهم في الأسابيع الستة الماضية في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت "إندراواتي": "إن كل إنجازاتنا في تخفيض معدل الفقر بين 2011 و 2020 تم عكسها".

وأضافت "إندراواتي"، أن: "السلطات توقعت أن تصل حالات الإصابة بالفيروس إلى ذروتها في أواخر مايو وتتضاءل في الشهر التالي، إذا نجحت البلاد في تجنب موجة ثانية. النزوح السنوي في نهاية شهر رمضان، والذي يصادف هذا العام في أواخر مايو، عاد الكثيرون منذ ذلك الحين إلى بلداتهم وقراهم في جميع أنحاء البلاد".

وأردفت المسؤولة، في إشارة إلى مخاوف المسافرين من العاصمة من انتشار الفيروس: "اتضح أن منع الناس من العودة إلى القرى الأصلية يكاد يكون مستحيلاً".

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