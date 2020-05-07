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مصر للألومنيوم تنفي تحديث ماكينات خطها السادس

الخميس 07/مايو/2020 - 12:57 م
مصر للألومنيوم
مصر للألومنيوم
نيفين سمير

نفت شركة مصر للألومنيوم، ماورد حول تحديث ماكينات الخط السادس بدلا من انشاء خط انتاج جديد، مؤكدة أنه تم الإفصاح عن تأجيل تاريخ المناقصة الخاصة بمشروع الخط السابع إلى أول يونيو 2020.

وأوضحت الشركة في بيان  للبورصة  المصرية اليوم  رداً على تساؤلات البورصة حول المنشور بالصحف تحت عنوان "مصر للألومنيوم تعكف حالياً على تحديث ماكينات الخط السادس بدلاً من إنشاء خط إنتاج جديد"، أن الخبر عارٍ تماماً من الصحة


كانت  شركة مصر للألومنيوم قد طرحت مناقصة عالمية لتطوير الخط السابع بمصنعها فى نجع حمادى على مرحلتين، وإضافة طاقات إنتاجية بواقع 250 ألف طن سنوياً، وتم فتح الباب لشراء كراسة التطوير بسعر 2000 دولار فى الفترة من 20 فبراير إلى 10 مارس.

وأوضحت مصر للألومنيوم، أن الشركة المؤهلة، ستتولى الدراسة البنكية، ودراسة الجدوى التفصيلية، واختيار تكنولوجيا التشغيل، والهندسة، والمشتريات، وإدارة التشغيل

وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2019 - 2020، صافي خسائر بلغت 595.7 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 758.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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