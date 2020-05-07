Advertisements
انعقاد محادثات بين مفاوضين تجاريين من الولايات المتحدة والصين الأسبوع المقبل
الخميس 07/مايو/2020 - 01:06 م
ذكرت بلومبرج يوم الخميس نقلا عن أشخاص مطلعين أن مفاوضين تجاريين من الولايات المتحدة والصين سيعقدون محادثة الأسبوع القادم.
وستشمل المحادثة نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بحسب التقرير.
وأضاف التقرير أن المحادثات ستكون بشأن التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق المرحلة واحد بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الاتفاق إذا لم تلتزم الصين بالبنود الخاصة به.