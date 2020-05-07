انعقاد محادثات بين مفاوضين تجاريين من الولايات المتحدة والصين الأسبوع المقبل

ذكرت بلومبرج يوم الخميس نقلا عن أشخاص مطلعين أن مفاوضين تجاريين من الولايات المتحدة والصين سيعقدون محادثة الأسبوع القادم.





وستشمل المحادثة نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بحسب التقرير.



