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فيروس كورونا يحرم مانشستر يونايتد من جادون سانشو

الخميس 07/مايو/2020 - 02:14 م
سانشو
سانشو
وكالات

يواجه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أزمات عددية بشأن التعاقد مع جادون سانشو مهاجم بروسيا دورتموند، بسبب الأزمة التي يعاني منها الجميع نتيجة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

 

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن اليونايتد لن يكون بمقدوره دفع 100 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، من أجل التوقيع مع الجناح الشاب.

 

ومن المتوقع أن يبقى سانشو مع دورتموند لمدة موسم إضافي على الأقل، خاصة أن النادي الألماني يريد الاستفادة منه بالحد الأقصى، قبل التخلي عنه لصالح فريق آخر.

 

الجدير بالذكر أن اليونايتد ليس الفريق الوحيد المهتم بضم سانشو، لكن أيضاً يرغب تشيلسي في الحصول على خدماته، بناء على رغبة مدربه فرانك لامبارد.

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