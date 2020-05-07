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ممفيس ديباي مطلوب في ميلان

الخميس 07/مايو/2020 - 02:26 م
ديباي
ديباي
وكالات

يسعى نادي ميلان الإيطالي إلى التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد موافقة الجهاز الفني للفريق على هذه الصفقة.

 

وأكد موقع "فوتبول إيطاليا" أن مسؤولي ميلان لديهم إعجاب كبير بمستوى ديباي، رغم تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي هذا الموسم مع فريقه الفرنسي.

 

ويريد نادي ليون الحصول على 50 مليون يورو على الأقل من أجل رحيل اللاعب، لكن هذا الرقم قد يقل كثيراً بسبب أزمة كورونا الحالية، وانخفاض القيمة السوقية لمعظم لاعبي العالم.

 

يذكر أن ديباي يرتبط بعقد رسمي مع فريقه حتى صيف 2021، مع رغبته في خوض تحديات جديدة في دوري آخر، لذلك فإنه سيوافق على الرحيل إلى ميلانو.، لاعب ليون، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد موافقة الجهاز الفني للفريق على هذه الصفقة.

 

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