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عاجل.. مدبولي يرد على المطالبين بإجراءات أكثر صرامة لمواجهة كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 02:10 م
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: إن الحكومة بذلت كل ما في وسعها للحد من تفشي فيروس كورونا، منوها بأن المسئولية الأكبر تقع على المواطن في التزامه بالإجراءات.

وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر الإعلان عن الإجراءات الوقائية الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه ترددت دعوات أن الحكومة يجب أن تتخذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة فيروس كورونا، معقبا: "الأهم من توقيت الحظر هو سلوكيات المواطن".

وشدد رئيس الوزراء، على أن وعي المواطن والتزامه سيجنبان الدولة أعباء تفشي المرض.

تعافي 1815 حالة إصابة بكورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.

تسجيل 387 حالة إصابة بكورونا و17 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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