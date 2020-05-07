عاجل.. مدبولي يرد على المطالبين بإجراءات أكثر صرامة لمواجهة كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: إن الحكومة بذلت كل ما في وسعها للحد من تفشي فيروس كورونا، منوها بأن المسئولية الأكبر تقع على المواطن في التزامه بالإجراءات.





وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر الإعلان عن الإجراءات الوقائية الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه ترددت دعوات أن الحكومة يجب أن تتخذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة فيروس كورونا، معقبا: "الأهم من توقيت الحظر هو سلوكيات المواطن".





وشدد رئيس الوزراء، على أن وعي المواطن والتزامه سيجنبان الدولة أعباء تفشي المرض.



