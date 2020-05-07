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منظمة الصحة العالمية تدعو للاستثمار في القطاع الصحى استعدادا للأوبئة

الخميس 07/مايو/2020 - 02:15 م
بوابة الفجر
حثت منظمة الصحة العالمية اليوم على الاستثمار من دون تأخير في الصحة والوقاية استعدادا لظهور أوبئة جديدة، بدل السعي الى إيجاد مصادر تمويل كما يحصل حاليا في مواجهة فيروس كورونا المستجد.


وقال المدير العام للمنظمة تيدروس ادانوم غبريسوس في مؤتمر صحافي عبر الانترنت "في وقت نجهد للرد على وباء كوفيد-19، علينا ايضا ان نكثف جهودنا استعدادا (للوباء) المقبل".


واضاف من جنيف "لا يمكننا ان نستمر في البحث عن تمويل وسط حال من الهلع"، علما بان منظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية والدول تكثف مبادراتها لتأمين الاموال الضرورية لتطوير وانتاج وتوزيع لقاح مضاد وكذلك لفحص الافراد وعلاج المصابين.


وفي هذا السياق، تمكن تيليتون عالمي نظمته المفوضية الاوروبية الاثنين في بروكسل بمشاركة روسيا والهند وفي غياب الولايات المتحدة من جمع 7,4 مليارات دولار.


لكن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أعلن أن تطوير لقاح وتوزيعه يتطلبان "خمسة أضعاف هذا المبلغ".


وأوضح تيدروس أن العالم ينفق سنويا سبعة آلاف مليار دولار في القطاع الصحي، أي نحو عشرة في المئة من إجمالي الناتج المحلي للدول، ورغم ذلك فان أكثر من خمسة مليارات شخص لن يتلقوا الخدمات الصحية الاساسية العام 2030، وهذا يشمل المعالجين والادوية الضرورية ومياه الشفة في المستشفيات.


وتابع "هذه الثغرات لا تضر فقط بصحة الأفراد والعائلات والمجتمعات، بل تعرض أيضا الأمن العالمي والتنمية الاقتصادية للخطر"، مشددا على ضرورة إقامة بنية تحتية صلبة من آليات العلاج الاولية تكون في متناول السكان.



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