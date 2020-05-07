رئيس الوزراء يعلن مفاجأة بشأن إصابات كورونا في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء: إن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات التي تقدر عليها للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، وأن الدولة كانت حريصة على تأخير تفشي المرض وهو ما دفعها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.





وأوضح أن أرقام الإصابات بكورونا حتى الآن، في نطاق السيطرة، مضيفا أن الحكومة ستقر قبل نهاية شهر رمضان كافة الإجراءات التي سيتم اتباعها مع فرض عقوبات لأي مخالفة لهذه الإجراءات.





مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي





وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم، وذلك عبر تقنية "فيديو كونفرانس".





وتم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة التي تمس حياة المواطنين، كما تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بأزمة فيروس كورونا المستجد على الصعيدين المحلى والعالمي.





وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة من جانب كافة أجهزة الدولة المعنية، لعودة العالقين المصريين في الخارج.





وأشاد بالتنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية في هذا الصدد، مُوضحًا أن اليومين الماضيين فقط شهدا عودة ما يزيد على 1100 مواطنين مصريين من الكويت.





ولفت إلى أن هناك ترتيبات كثيرة يتم تنفيذها سواء بتجهيز أماكن العزل الصحي، أوتجهيز الفرق الطبية التي تشرف على هذه المجموعات في أماكن متفرقة، وكذا الإعاشة الكاملة لهم والتنقلات وغيرها من التجهيزات.



