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مؤشر سوق دبي المالي يصعد بنسبة 0.18% بختام جلسة الخميس

الخميس 07/مايو/2020 - 02:15 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير

أنهي سوق دبى المالى،  تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% رابحاً 3.57 نقطة ليغلق عند مستوى 1922.61 نقطة، مدفوعا بصعود 4 قطاعات على رأسها البنوك، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 182.4 مليون سهم محققة ما قيمته 188.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 3833 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفعت 10 أسهم، فيما انخفض 20 سهما، واستقر سهم واحد.
 

وارتفعت 4 قطاعات  بسوق دبى المالي ، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.17%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.06%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.79%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.96%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.70%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.54%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.35%.
 


وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة  بسوق دبي المالي ، سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 6.39%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 4.57%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 5%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.66%، فيما تصدر سهم شركة أمانات القابضة قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 40.2 مليون ورقة بقيمة 32.2 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 4.57%.

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