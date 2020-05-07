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بورصة الكويت تنهي تعاملات اليوم علي تراجع جماعي لجميع المؤشرات

الخميس 07/مايو/2020 - 02:19 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير


أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  علي تراجع بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها البنوك ، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.95% خاسراً 46.75 ليغلق عند مستوى 4861.92 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.1% خاسراً 58.33 نقطة ليغلق عند مستوى 5230.17 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.57% خاسراً 23.61 نقطة ليغلق عند مستوى 4137.93 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.89%، خاسراً 36.2 نقطة ليغلق عند مستوى 4035.02 نقطة ، وجرى التداول بختام التعاملات على 128 مليون سهم بقيمة 24.7 مليون دينار كويتى عبر 5689 صفقة.


 
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.94%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.40%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.77%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.16%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.20%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.37%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.14%.
 


وجاء سهم "شركة وثاق للتأمين التكافلى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة وربة للتأمين بنسبة 9.71%، ثم شركة كي جي إل لوجيستك بنسبة 7.87%، فيما تصدر سهم "شركة إيفا للفنادق والمنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.73% ثم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 10%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 9.09%.

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