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تراجع الإنتاج الصناعي في الأرجنتين بنسبة 16.8% في مارس
الخميس 07/مايو/2020 - 02:20 م
قالت وكالة الاحصاء الرسمية اليوم إن الإنتاج الصناعي في الأرجنتين هوى بنسبة 16.8 بالمئة في مارس مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يبرز تأثير إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا على اقتصاد البلاد الهش بالفعل.
وبحسب بيانات ريفينيتيف إيكون فإن هذا هو أسوأ انخفاض شهري في حوالي عقدين منذ هبوط بلغ أكثر من 20 بالمئة في أوائل 2002 . وقبل الجائحة كانت الأرجنتين تعاني بالفعل من ركود مصحوب بتضخم مرتفع.