تراجع الإنتاج الصناعي في الأرجنتين بنسبة 16.8% في مارس

قالت وكالة الاحصاء الرسمية اليوم إن الإنتاج الصناعي في الأرجنتين هوى بنسبة 16.8 بالمئة في مارس مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يبرز تأثير إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا على اقتصاد البلاد الهش بالفعل.







