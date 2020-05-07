مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.67% في نهاية تعاملات اليوم









أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة تداول اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.67% خاسراً 8.63 نقطة ليغلق عند مستوى 1279.73 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والصناعة ، وبلغ حجم التداول بسوق البحرين المالي ، بختام التعاملات 23.9 مليون سهم بقيمة 13 مليون درهم، وجاءت الزيادة بحجم التداول نتيجة إدراج إصدار من أذونات الخزينة الحكومية ومدته 3 شهر والصادر عن مصرف البحرين المركزي نيابةً عن حكومة مملكة البحرين ابتداءً من اليوم الخميس.







