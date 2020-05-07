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مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.67% في نهاية تعاملات اليوم
الخميس 07/مايو/2020 - 02:22 م
نيفين سمير
أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة تداول اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.67% خاسراً 8.63 نقطة ليغلق عند مستوى 1279.73 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والصناعة ، وبلغ حجم التداول بسوق البحرين المالي ، بختام التعاملات 23.9 مليون سهم بقيمة 13 مليون درهم، وجاءت الزيادة بحجم التداول نتيجة إدراج إصدار من أذونات الخزينة الحكومية ومدته 3 شهر والصادر عن مصرف البحرين المركزي نيابةً عن حكومة مملكة البحرين ابتداءً من اليوم الخميس.
وتراجع قطاع البنوك التجارية بسوق البحرين المالي ، بنسبة 31.39%، بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 7.32%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.64%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.98%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.42% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي أف أتش المالية بنسبة 2%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.93% ، كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.65% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين لتصليح السفن بنسبة 0.99%، شركة البحرين لمطاحن الدقيق بنسبة 0.91%، شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.3%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.81% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.01%.
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