Advertisements

مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.67% في نهاية تعاملات اليوم

الخميس 07/مايو/2020 - 02:22 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير


أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة تداول اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.67% خاسراً 8.63 نقطة ليغلق عند مستوى 1279.73 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والصناعة ، وبلغ حجم التداول بسوق البحرين المالي ، بختام التعاملات 23.9 مليون سهم بقيمة 13 مليون درهم، وجاءت الزيادة بحجم التداول نتيجة إدراج إصدار من أذونات الخزينة الحكومية ومدته 3 شهر والصادر عن مصرف البحرين المركزي نيابةً عن حكومة مملكة البحرين ابتداءً من اليوم الخميس.
 


وتراجع قطاع البنوك التجارية  بسوق البحرين المالي ،  بنسبة 31.39%، بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 7.32%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.64%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.98%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.42% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي أف أتش المالية بنسبة 2%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.93% ، كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.65% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين لتصليح السفن بنسبة 0.99%، شركة البحرين لمطاحن الدقيق بنسبة 0.91%، شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.3%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.81% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.01%.
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

5

أخبار تهمك

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ يومين

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

رئيس الوزراء يعلن مفاجأة بشأن إصابات كورونا في مصر

منذ 34 دقيقة

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ يوم

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ 40 دقيقة

عاجل.. بدء مؤتمر رئيس الوزراء لإعلان المواعيد الجديدة للحظر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مدبولي يرد على المطالبين بإجراءات أكثر صرامة لمواجهة كورونا

منذ 38 دقيقة

دي بروين يختار ريال مدريد

منذ ساعة

توضيح مهم من وزير التعليم لطلاب الثانوية عن موعد الامتحانات

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يرفع قيمة عقد نجم الفريق المعار

منذ 41 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ 35 دقيقة

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

جلسة الختام .. سوق البحرين المالي يخسر 13.6 نقطة من رصيدة

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.27% بختام جلسة اليوم

مؤشر سوق البحرين المالي يهبط عند مستوى 1322.38 نقطة بختام التعاملات

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد عند مستوى 1313.33 نقطة بختام جلسة اليوم

مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.24% بختام أولي جلسات الأسبوع

مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.94% في ختام جلسة اليوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:13 م

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

02:08 م

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

12:06 م

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

10:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة