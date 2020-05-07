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الصحة العمانية تسجل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 02:24 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الخميس، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وسجلت وزارة الصحة في سلطنة عمان، في وقت سابق، 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2637.

 

وكانت وزارة الصحة في سلطنة عمان، أكدت أن إجمالي الوفيات 10 فيما وصل عدد المتعافين إلى 364.

 

واتخذت السلطات العمانية، إجراءات صارمة في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا، حيث عزلت العاصمة مسقط كلياً عن المحافظات الأخرى حتى 22 إبريل، ومنع الدخول إليها والخروج منها باستثناء المواد التموينية والأطقم الطبية.

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

 

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

 

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.

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فيروس كورونا سلطنة عمان اصابات جديدة بفيروس كورونا

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