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روتانا تطرح كليب "بعشقك" لـ عاصي الحلاني (فيديو)

الخميس 07/مايو/2020 - 02:25 م
بوابة الفجر
نور طلعت

طرحت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات أجدد أعمال الفنان عاصي الحلاني، كليب أغنية "بعشقك" وذلك عبر قناتها الرسمية على"يوتيوب".

 

أغنية "بعشقك" هدية من الحلاني، إلى زوجته حيث يتوج بها قصه حبهما وعدد سنوات زواجهما والتي تمت 25 عامًا، فأراد أن يحتفل بهذه المناسبة من خلال أغنية رومانسية، وتم تصوير الكليب في منزل عاصي، ويضم الكليب أجواء رومانسية وعائلية بين عاصي وزوجته وأولاده.

 

جدير بالذكر أن أغنية "بعشقك" باللهجة المصرية وتحمل الطابع الرومنسي، وهي من كلمات ايهاب عبد العظيم والحان محمد عبيه وتوزيع طوني سابا.


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