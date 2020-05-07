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معدلات البطالة في أمريكا تقترب من 20%

الخميس 07/مايو/2020 - 02:24 م
بوابة الفجر
خلف وباء "كوفيد - 19" أثرا كبيرا على الوظائف في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة (أبريل) ذروة تاريخية، بينما تسجل نحو 30 مليون أمريكي لإعانات البطالة منذ بداية الأزمة.


ويقترب معدل البطالة (أبريل)، الذي سيتم نشره غدا من 20 في المائة، وهو ضعف ما شهدته البلاد في أسوأ فترات الركود عام 2009، مقتربة من مستويات الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.


ووفقا لـ"الفرنسية" توقع بعض الاقتصاديين فقدان 28 مليون وظيفة، وبالمقارنة خلال عامي الأزمة المالية العالمية فقد بلغت أعداد من فقدوا وظائفهم 8.6 مليون شخص.


وضربت أول موجة من فقدان الوظائف قطاع شركات الطيران والفنادق ثم المطاعم والمصانع، حيث أمرت الولايات بإغلاقها، والتزم طلاب المدارس منازلهم.


وجعلت السرعة التي انتقل بها سوق العمل من أفضل أشكاله منذ 50 عاما، إلى أسوأ وضع في التاريخ الحديث، من الصعوبة إجراء مقارنة بالنسبة لموظفي الإحصاء في مديرية العمل، الذين يعدون هذا التقرير الشهري.


وأوضحت جولي هاتش ماكسفيلد المفوضة في المديرية أن أقرب نقطة مرجعية لقراءة البيانات هي الكوارث الطبيعية، ولا سيما الأعاصير، لأنها تميل إلى أن تكون كبيرة وتلحق الضرر خلال فترات أو مناطق مهمة.


وارتفع عدد المسجلين في البطالة بسرعة منذ (مارس)، وسجل خلال الأسابيع الأربعة من (أبريل)، 20 مليون طلب جديد، لكن هذه الأرقام لا تكشف بالضبط عن مدى الصدمة الحقيقية، نظرا لعدم تمكن عديد من الأشخاص من تقديم ملفاتهم لأن الأنظمة كانت مثقلة، كما لم يحاول كثير من الناس، غير المؤهلين، التسجيل.


وبينما انخفض معدل البطالة في (فبراير) إلى 3.5 في المائة، في أدنى مستوى له منذ 50 عاما، فقد ارتفع في (مارس) إلى 4.4 في المائة، مع فقدان 701 ألف شخص لعملهم.


ولا تأخذ الأرقام في الحسبان الوضع في بداية الشهر، حيث شملت تدابير الاحتواء جميع أنحاء البلاد خلال النصف الثاني من (مارس).


ووفقا لمكتب العمل، كان ينبغي أن يكون معدل البطالة 5.4 في المائة، كما خفضت ساعات العمل للعديد ممن احتفظوا بوظائفهم.

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