باريس سان جيرمان يطعن برشلونة

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صراع مع برشلونة على ضم الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان والمطلوب في نادي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي.

وأشارت إلى أن باريس يبحث عن مهاجم في الانتقالات المقبلة، خاصة في ظل اقتراب رحيل كافاني، وعدم حسم استمرار إيكاردي بعد انتهاء إعارته.

وكان برشلونة قد وضع لاوتارو هدفا للتعاقد معه في الصيف نظير صفقة تبادلية تقضي برحيل فيدال وسيميدو بالإضافة إلى مقابل مادي.