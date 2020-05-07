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مؤشر سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملات اليوم علي تراجع بنسبة 0.40%

الخميس 07/مايو/2020 - 02:27 م
سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير


أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الخميس على تراجع، ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي، وسط تراجع ملحوظ للسيولة مقارنة بالجلسات الأخيرة ، وبالختام تراجع المؤشر العام للسوق - تداول بنسبة 0.40% إلى مستوى 6628.53 نقطة ليفقد نحو 26.58 نقطة ،وجرى التعامل على 177 مليون سهم وبقيمة 3.65 مليار ريال موزعة على 174.74 ألف صفقة.


وعلي مستوي أداء القطاعات بسوق السعودية ، فقد تراجع قطاع الطاقة بنسبة 1.01%، كما انخفض قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.55%، وبلغت خسائر قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، وكان قطاع البنوك الأقل تراجعاً بنسبة 0.11%.

وتصدر الإرتفاعات بسوق السعودية سهم أسمنت اليمامة بنسبة 3.95%، وتلاه سهم المواساه بنسبة 3.48%، كما ارتفع أداء سهم الخزف السعودي بنسبة 3.32% ،وفي المقابل تصدر التراجعات سهم بحر العرب بنسبة 4.87%، وتلاه سهم أبو معطي بنسبة 3.68%، وتراجع أيضاَ سهم مجموعة الحكير بنسبة 3.49% ، وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً من ناحية الحجم سهم دار الأركان بنحو 35.38 مليون سهم، فيما كان سهم الراجحي الأنشط من ناحية السيولة بنحو 365.99 مليون ريال.

وعلى مستوى السوق الموازية "نمو" فقد سجل تراجع بنسبة 2.28%، إلى مستوى 6723.74 نقطة ليفقد نحو 157.18 نقطة ، وتصدر التراجعات سهم الوطنية للبناء والتسويق بنسبة 4.90%، تلاه سهم الصمعاني بنسبة 1.14%، كما تراجع سهم العمران بنسبة 0.68%.

وأنهى سوق الأسهم السعودية- تداول، جلسة اليوم الأربعاء، باللون الأحمر، ليعود للخسائر بعد جلستين من الارتفاع، وسط هبوط قطاعاته الكبرى بشكل جماعي بنسبة 0.83%، بخسائر بلغت 55.4 نقطة، هبط بها إلى مستوى 6,655.11 نقطة.

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