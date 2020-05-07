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38 إصابة بفيروس كورونا في فلامنجو البرازيلي

الخميس 07/مايو/2020 - 02:31 م
فلامنجو
فلامنجو
وكالات

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عقب الخضوع للفحوصات الطبية.

 

وكشف فلامنجو في بيان له عن أنه ثبت إصابة 38 شخصا في النادى بعد الاختبارات الطبية التي خضع لها 293 شخصا سواء اللاعبين وعائلاتهم أو الموظفين والعاملين بالنادى منذ نهاية أبريل الماضى حتى 3 مايو الجارى.

 

وأضاف البيان أن الحالات التي ثبت إصابتها والبالغ عددها 38 لم تظهر عليهم أى أعراض إصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن منهم 3 لاعبين في صفوف الفريق، والبقية من الموظفين وأسر اللاعبين أو العاملين بالنادى.

 

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يتم عزل اللاعبين والموظفين الذين ثبت إيجابية إصابتهم بالفيروس، مضيفا أن النادى سيشرف عليهم حتى تتحول نتائجهم إلى سلبية ثم يتم عودتهم للعمل من جديد.

 

كان فلامنجو قد أكد مؤخرا أن لديه جميع البروتوكولات الطبية والوقائية التي تجعله يعود مجددا إلى التدريبات دون أى مشكلة أو تعرض أي لاعب للخطر، فيما تلقى اليوم ضربة موجعة بعد إصابة هذا العدد.

 

وتوفي خورخي لويز دومينجوس مدرب اللياقة البدنية بنادي فلامنجو البرازيلي، والذى استمر في وظيفته بالنادي لمدة 40 عامًا، توفي الاثنين الماضى، في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو عن عمر يناهز 68 عامًا ، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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