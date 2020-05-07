بفرمان من فايلر.. 10 لاعبين يرحلون عن الأهلي الصيف المقبل





استقر النادي الأهلي على رحيل العديد من لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء بيع 10 لاعبين دفعة واحدة من الفريق في الصيف القادم.

واستقر فايلر على أبرز الراحلين عن صفوف الأهلي وهم صالح جمعة ووليد أزارو نجمي الفريق وسيحدد باقي الأسماء في الفترة القادمة.

وستوافق إدارة النادي الأهلي على مطالب فايلر ببيع اللاعبين العشرة في نهاية الموسم الجاري.