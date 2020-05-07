Advertisements

إستكمال التلاقيح المدرسية لفائدة أكثر من 3 آلاف تلميذ بمنوبة

الخميس 07/مايو/2020 - 02:33 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
تتواصل في مختلف المدارس الابتدائية وبعض المعاهد الثانوية بولاية منوبة، عمليّة استكمال التلاقيح المدرسية للتلاميذ، التي باشرتها الادارة الجهوية للصحة منذ يوم 04 ماي الجاري لفائدة 3040 تلميذا بالسنوات الأولى، والثانية، والسادسة من التعليم الأساسي، والسنة الثالثة من التعليم الثانوي، وذلك حسب روزنامة دقيقة تولّت مصالح المندوبية الجهوية للتربية تعليقها على أسوار المدارس، بحسب المديرة الجهوية للصحة بمنوبة ايمان السويسي.

وأضافت السويسي في تصريح لـ'وات'، أن الادارة الجهوية للصحة استكملت منذ جانفي المنقضي، نسبة 87 بالمائة من التلاقيح المبرمجة لـ 23 ألفا و697 تلميذا وتلميذة، غير أن العملية توقفت جراء الحجر الصحي الشامل للتوقي من انتشار فيروس « كورونا » المستجد، لتتبقى نسبة 13 بالمائة من التلاميذ المعنيين لم تخضع لهذا التلقيح.

وقد جنّدت الادارة الجهوية الاطار الطبي وشبه الطبي للعملية، وتولت توزيعهم على مختلف المؤسسات التربوية بالتنسيق مع مصلحة الطب المدرسي والجامعي والدوائر الصحية بمختلف المعتمديات، وفق ذات المصدر.

أخبار تهمك

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ ساعة الا ربع

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ حوالي 12 ساعة

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ يومين

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. مدبولي يرد على المطالبين بإجراءات أكثر صرامة لمواجهة كورونا

منذ ساعة الا ربع

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ 40 دقيقة

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يرفع قيمة عقد نجم الفريق المعار

منذ ساعة الا ربع

توضيح مهم من وزير التعليم لطلاب الثانوية عن موعد الامتحانات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ يوم

رئيس الوزراء يعلن مفاجأة بشأن إصابات كورونا في مصر

منذ 39 دقيقة

دي بروين يختار ريال مدريد

منذ ساعة و 10 دقيقة

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بدء مؤتمر رئيس الوزراء لإعلان المواعيد الجديدة للحظر

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:13 م

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

02:08 م

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

12:06 م

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

10:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة