إستكمال التلاقيح المدرسية لفائدة أكثر من 3 آلاف تلميذ بمنوبة

تتواصل في مختلف المدارس الابتدائية وبعض المعاهد الثانوية بولاية منوبة، عمليّة استكمال التلاقيح المدرسية للتلاميذ، التي باشرتها الادارة الجهوية للصحة منذ يوم 04 ماي الجاري لفائدة 3040 تلميذا بالسنوات الأولى، والثانية، والسادسة من التعليم الأساسي، والسنة الثالثة من التعليم الثانوي، وذلك حسب روزنامة دقيقة تولّت مصالح المندوبية الجهوية للتربية تعليقها على أسوار المدارس، بحسب المديرة الجهوية للصحة بمنوبة ايمان السويسي.





وأضافت السويسي في تصريح لـ'وات'، أن الادارة الجهوية للصحة استكملت منذ جانفي المنقضي، نسبة 87 بالمائة من التلاقيح المبرمجة لـ 23 ألفا و697 تلميذا وتلميذة، غير أن العملية توقفت جراء الحجر الصحي الشامل للتوقي من انتشار فيروس « كورونا » المستجد، لتتبقى نسبة 13 بالمائة من التلاميذ المعنيين لم تخضع لهذا التلقيح.





وقد جنّدت الادارة الجهوية الاطار الطبي وشبه الطبي للعملية، وتولت توزيعهم على مختلف المؤسسات التربوية بالتنسيق مع مصلحة الطب المدرسي والجامعي والدوائر الصحية بمختلف المعتمديات، وفق ذات المصدر.