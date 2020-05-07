يوتيوب تطرح علامة تبويب "استكشاف" في تطبيق YouTube Music لجميع مستخدمي Android و iOS

شهد تطبيق YouTube Music تحسنًا مستمرًا وانتشر في المزيد من البلدان منذ إطلاقه، وعلى مدار الشهرين الماضيين، كانت شركة جوجل - Google تختبر ميزتين جديدتين في التطبيق، وهما واجهة مشغل جديدة تحتوي على كلمات الأغاني وعلامة تبويب "استكشاف" لاكتشاف موسيقى أفضل، وكلاهما متوفر الآن لجميع مستخدمي Android و iOS في آخر تحديث للتطبيق.

تم نشر علامة تبويب "استكشاف" ، التي تم إصدارها لأول مرة منذ أسبوعين، بالكامل لجميع مستخدمي Android و iOS، وصممت شركة جوجل - Google علامة التبويب كوجهة يمكنها مساعدتك في العثور على موسيقى جديدة.





يمكنك تصفية الأغاني الفردية والألبومات ومقاطع الفيديو الموسيقية حسب النوع أو "الحالة المزاجية"، ولكن يمكنك أيضًا الاطلاع عليها كلها كقائمة طويلة للتصفح من خلال "مشاهدة الكل".



