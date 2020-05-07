قدرها 75 ألف جنيه.. المجلس الأعلى للثقافة يعلن فوز ريم أحمد رفعت بجائزة نجيب محفوظ لعام 2019/2020

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي عن أسماء الفائزين في مسابقة "نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي"، للعام 2019/2020، والتى تنظمها إدارة المسابقات برئاسة ماجدة رفاعى، والتابعة للإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية برئاسة الدكتور شريف عوض، والتي تبلغ قيمة جوائزها 75000 (خمسة وسبعون ألف جنيه) لأفضل رواية مصرية، و75000 (خمسة وسبعون ألف جنية) لأفضل رواية عربية، حيث فازت الكاتبة المصرية ريم أحمد رفعت أحمد بسيوني بجائزة المسابقة لأفضل رواية مصرية، وقدرها 75 ألف جنيه عن روايتها "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك".

كما فاز الكاتب الروائي الموريتاني محمد فاضل إبراهيم، وشهرته "محمد عبد اللطيف" بجائزة المسابقة لأفضل رواية عربية، وقدرها 75 ألف جنيه، عن روايته "كتاب الردَّة".

من الجدير بالذكر أن الترشح للمسابقة قد استمر حتى آخر أكتوبر 2019، وشملت شروط المسابقة أن تمنح الجائزة لأفضل الروايات المنشورة التى صدرت خلال عامي 2017/2018 للمصريين والعرب المقيمين بالخارج، وألا يتقدم المتسابق بالرواية نفسها لمسابقة أخرى حتى يتم الإعلان عن نتيجة المسابقة يرفق إقرار منه بذلك، وأن يقدم المتسابق إقرارًا بأنه لم يحصل على أى جائزة في مسابقات أخرى عن الرواية المقدمة، ولا يتم استرداد الأعمال المشاركة بعد ظهور النتيجة سواء فازت أم لم تفُز.