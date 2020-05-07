بشكتاش التركي يخطط لضم رمضان صبحي

أكدت تقارير صحفية تركية، أن رمضان صبحي ، لاعب الأهلي وقائد منتخب مصر الأولمبي، دخل دائرة اهتمامات نادي بشكتاش التركي للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وكشف موقع "turkiyekenthaber" عن اهتمام بشكتاش بضم رمضان صبحي في الموسم الجديد بعد متابعته في الفترة الماضية.

وأشار الموقع التركي، إلى أن مسؤولي بشكتاش استطلعوا رأي المصري محمد النني، لاعب الفريق على سبيل الإعارة من نادي آرسنال الإنجليزي والذي أشاد بدوره بقدرات رمضان في الجهة الهجومية.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي للأهلي، بنهاية الموسم الجاري بعد تجربة استمرت موسم ونصف، إلا أن إدارة القلعة الحمراء أبدت رغبتها في بقاء رمضان سواء بشراء عقده أو تجديد إعارته.

ويرتبط رمضان صبحي بعقد مع فريق هيديرسفيلد تاون الإنجليزي.