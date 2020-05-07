بالأسماء.. ننفرد بنشر حركة المحليات في قنا





وعلي محمود علي، باحث قانوني بقوص، للعمل رئيسا للكلاحين، وهبة صلاح فولي، سكرتير جراجوس، للعمل رئيسا للكلاكسة، وجبريل زيدان عبد اللطيف، رئيس القلعة، للعمل رئيسا لجراجوس، ومحاسن محمد الصاوي، باحث قانوني بمدينة أبوتشت، للعمل رئيسا لقرية أولاد نجم بهجورة، وعماد حمدي محمود رضوان، رئيس أبو مناع بحري، للعمل رئيسًا لحجازة قبلي، وربيع منصور عبد الله، باحث اجتماعي في الحلفاية، للعمل رئيسا للوحدة المحلية للبحري قامولا.



كما تقرر إلغاء ندب بركة محمد عوض، رئيس قرية الأشراف، ومحمد محمود ابراهيم، رئيس قرية القناوية، ومحمود عبد الصبور عبد الموجود، رئيس المحروسة، ونور محمد نور، رئيس الكلاحين، ومحمد أبو السعود ابراهيم، رئيس خزام، وأحمد شربيني عباس، رئيس الكلاكسة، وهاشم احمد احمد، رئيس جراجوس، وشوقي عبد السميع جابر، رئيس حجازة، ورأفت ثروت فراج، رئيس المراشدة، ونور الدين محمد عبد الوهاب، رئيس قصير بخانس، وممدوح احمد محمد البكري، سكرتير نقادة، وطارق محمد فوزي، رئيس البحري قامولا، وسعد كمال محمود، رئيس طوخ، وعاطف محمد إسماعيل، رئيس أولاد نجم بهجورة، ومحمد محمد عبد الحي، رئيس الشعانية، وعبد الله احمد حامد، رئيس الغربي بهجورة، وعودتهم إلى جهات عملهم الأصلية.

أصدر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، القرار رقم 212 لسنة 2020 بشأن حركة نواب وسكرتيري الوحدات المحلية، وكذلك رؤساء الوحدات المحلية القروية على مستوى المحافظة.ونصت الحركة على ندب حافظ محمود حافظ، رئيس الوحدة المحلية لقرية فاو، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، وخالد عبد الشافي محمود، رئيس قرية أولاد عمرو، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، وجمال عثمان علي عثمان، باحث قانوني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي وذلك لمدة عام.كما نص القرار على ندب عبد الناصر شنداوي محمد عثمان، رئيس الوحدة المحلية لقرية البراهمة، للعمل سكرتيرًا للوحدة المحلية لقوص، والسيد محمد عبد الرحمن، سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، للعمل سكرتيرًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، وجمال عبد الشافي ابراهيم، سكرتير فرشوط، للعمل سكرتيرا للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وحسين عربي حسن، سكرتير قوص للعمل سكرتيرا لنقادة، وأحمد فهيم محمد، محاسب بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، للعمل سكرتيرا لقفط، والاسعد كامل محمد، باحث قانوني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، للعمل سكرتيرا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وذلك لمدة عام.كما تقرر ندب زينب علي إبراهيم، باحث اجتماعي بالوحدة المحلية لقرية الحلفاية بحري، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية قصير بخانس، ووليد عبد الغني هاشم، موظف بالوحدة المحلية لقرية الأشراف، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو، وفرج الوحش محمد، رئيس هو، للعمل رئيسا لقرية القناوية، وهاشم احمد إبراهيم، قائم بعمل رئيس الجبلاو، للعمل رئيسا للمحروسة، وسليم محمد سليم، مدير مركز معلومات أبوتشت، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية فاو قبلي، والهاني الدشناوي موسى، باحث قانوني بقرية الحلفاية للعمل رئيسا لقرية الجبلاو، وخلف الله اليمني عبد الحكيم، باحث قانوني بمدينة أبوتشت، للعمل رئيسًا لطوخ.كما تقرر ندب عبير عبد الرحمن فهمي، موظف بالعلاقات العامة بنجع حمادي، للعمل رئيسًا لقرية الغربي بهجورة، وعزت أحمد عمر، بموظف بالوحدة المحلية بنجع حمادي، للعمل رئيسًا لقرية أبو مناع بحري، ومطاوع عبد الغفار عبد المنصف، باحث قانوني في مدينة أبوتشت، رئيسا لقرية خزام، وحربي مبارك بشير، باحث قانوني بدشنا، للعمل رئيسًا لقرية هو، وحسين عبد الحفيظ محمد، سكرتير القارة، رئيسا للشعانية، وحساني أنور ابراهيم، رئيس الشيخية للعمل رئيسا لقرية الأشراف. م، وشعبان عبد القادر حسين، سكرتير دندرة للعمل رئيسا للمراشدة، وعزت السيد محمد قناوي، موظف في أبوشوشة، للعمل رئيسا للشيخية، ومحمد أبو الفتوح محمد، موظف ببخانس للعمل رئيسا للقلعة، وعلاء راشد عبد العزيز، موظف بفرشوط، للعمل رئيسا للبراهمة.