أسباب قد تجعلك ترسب في مشروع البحث.. تعرف عليها

أيام قليلة ويبدأ طلاب النقل والشهادة الإعدادية، رفع الأبحاث على منصة "إدمودو".

وحذر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من أخطاء قد تجعل الطالب يرسب في البحث ومنها، شراء بحث إلكتروني جاهز من المكتبات أو المحلات بمقابل مادي أو دفع مبالغ مالية للمدرس بغرض عمل البحث وتجهيزه للطالب.





وأشار وزير التعليم، خلال بيانات صحفية، إلى أن تشابه بحث الطالب مع غيره من الطلاب في ذات مرحلته الدراسية، أو تسليم البحث من دون اكتمال عناصر تنفيذه، سببين لعدم قبول البحث.





تفاصيل تسليم مشروعات البحث



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل تسليم البحث سواء لصفوف النقل او الشهادة الاعدادية سواء كان علي منصة أدمودو أو ورقيا تقول وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني وتقول الوزارة أيضًا خلال بيان لها أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج،.

وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا فقالت الوزارة خطوات التسليم الورقي: ففي البداية بعد تجهيز المشروع ورقيًا، ضعه في ظرف مغلق،. ثم يحب علي الطالب كتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف وإذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف وعلى الطالب أن يقوم بتسليم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من 9 مايو إلى 16 مايو 2020.

أما عن خطوات التسليم فعلي الطالب أن يقم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF ويقم بتسمية ملف الPDF كالآتي: إكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8).





وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي وأدخل على حسابك على منصة إدمودو وستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020".