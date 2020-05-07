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الزوج الـ12.. غادة عبدالرازق تعلن زواجها من مدير تصوير "سلطانة المعز"

الخميس 07/مايو/2020 - 03:35 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

كشفت الفنانة غادة عبدالرازق عن زواجها من مدير تصوير مسلسلها الرمضاني "سلطانة المعز" هيثم زنيتا، وأنها ستقوم بالاحتفال بزفافها عقب انتهاء شهر رمضان، لافتة إلى أنه تم عقد قرانهما خلال الأيام الماضية، وأوضحت غادة أنها ستحتفل بشهر العسل في الجونة نظرًا لعدم السفر خارج البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.

 

وأشارت غادة عبد الرازق في تصريحات صحفية لها بأنها تعرفت على هيثم منذ عدة سنوات وعادت علاقتهما منذ شهور.

 

ويعد هيثم زنيتا هو الزوج الـ12 في مسيرة أزواج النجمة غادة عبدالرازق .

 

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة غادة في السباق الرمضاني الحالي من خلال مسلسل "سلطانة المعز"، وهو بطولة محمود عبد المغني، ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، ودينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومي الغيطي، ومحمد حاتم، وانتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

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